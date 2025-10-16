GRABADO el 16-10-2025

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 16 OCTUBRE 2025

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 15 OCTUBRE 2025

¡Las noticias contadas a tu manera! Ya inició CosmosNoticiasDigital

Deja tu comentario a Karla Villarreal e Ingmar Asmat

Síguenos en:

Canal 31 señal abierta
Canal 15.1 en TDT
Claro TV canal 30
App Bitel TV 360
tvcosmos.pe
de 90 cableras a nivel nacional

LaVozDelNortePeruano

Desde Cosmos Perú

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 16 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 16 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 15 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 14 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 13 OCTUBRE 2025.

Aries, Tauro y Géminis: decisiones que marcan tu destino .

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos del 13 al 19 de octubre? .

EnVivo COSMOS NOTICIAS MEDIODÍA 10 OCTUBRE 2025.

EnVivo D'PEAPA 10 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 10 OCTUBRE 2025.

EnVivo CONGRESO DECIDE HOY SI PROCEDE VACANCIA CONTRA DINA BOLUARTE.

EnVivo EN BREVE INICIA EL PLENO PARA CONSULTAR ADMISION DE MOCIONES DE VACANCIA PRESIDENCIAL.

TRUJILLO: Liberan a Mexicano, presunto implicado en asesinato de Seco.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL.

Aries, Tauro y Géminis: impulso y acción Semana 06-12 oct.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 16 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 16 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 15 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 14 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 13 OCTUBRE 2025

video

Aries, Tauro y Géminis: decisiones que marcan tu destino

video

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos del 13 al 19 de octubre?

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS MEDIODÍA 10 OCTUBRE 2025

video

EnVivo D'PEAPA 10 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 10 OCTUBRE 2025

video

EnVivo CONGRESO DECIDE HOY SI PROCEDE VACANCIA CONTRA DINA BOLUARTE

video

EnVivo EN BREVE INICIA EL PLENO PARA CONSULTAR ADMISION DE MOCIONES DE VACANCIA PRESIDENCIAL

video

TRUJILLO: Liberan a Mexicano, presunto implicado en asesinato de Seco

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL

video

Aries, Tauro y Géminis: impulso y acción Semana 06-12 oct

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 16 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.43
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo