GRABADO el 18-08-2025

Le robaron la camioneta que alquilaba para trabajar y delincuentes piden S/18 mil para devolverla.

Desde Latina Noticias

Imágenes exclusivas de la captura de 'Chiki', el armero de 'El Monstruo'..

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025.

JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.

Le robaron la camioneta que alquilaba para trabajar y delincuentes piden S/18 mil para devolverla..

CAPTURAN A ALIAS CHIKI, BRAZO ARMADO DE 'EL MONSTRUO'.

¿Cámaras y testimonios lo incriminan? Sujeto está no habido tras muerte de pareja en USA.

Cayó 'Chiki' el armero de 'El Monstruo', estaría involucrado en distintos atentados.

El 'Monstruo' lo expone en audio: Capturan a presunto criminal que reclutaba armas y sicarios.

Abogado de Vizcarra sobre prisión preventiva: "Hay falta de imparcialidad y conflicto de interés".

Habitantes del distrito de Santa Rosa solo pueden acceder al agua potable durante una hora diaria.

¡Mónica Sánchez en Latina! 'Eres mi bien' asegura humor y sabor todas las noches.

Abogado de Vizcarra sobre prisión preventiva: "Hay falta de imparcialidad y conflicto de interés".

¿La ley de amnistía es una ley de impunidad?.

Nicanor Boluarte pidió un millón de soles para colocar jefe en Qali Warma, según colaborador eficaz.

Brutal explosión en Trujillo por guerra de bandas: ¿Sirve el estado de sitio de César Acuña?.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

