TENSIÓN EN ISLA CHINERÍA: CANCILLER Y MINISTRO DE DEFENSA RESPONDEN EN EL CONGRESO
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025.
TENSIÓN EN ISLA CHINERÍA: CANCILLER Y MINISTRO DE DEFENSA RESPONDEN EN EL CONGRESO.
Mujer muere en USA y su pareja habría sido captado llevando algo pesado: Esto dice su abogado.
Policía asesinado dentro de comisaría: Familiares aseguran que no fue accidente.
Capturan a sujeto cercano al 'Monstruo': Tenía arsenal de armas y estaba preparando asesinato.
JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.
APELACIÓN EN EL CASO CONTRA ALEJANDRO TOLEDO POR COLUSIÓN.
REUNIÓN TRUMP - ZELENSKI.
Experto en ciberseguridad advirtió sobre las estafas y la práctica de mostrar riqueza y dinero..
DINA BOLUARTE EN VIVO: INAUGURACIÓN DE COLEGIO BICENTENARIO.
Japón ayuda al Perú: Dona más de 50 millones para proyectos sociales.
Choferes de 'La Huandoy' atemorizados por atentado: "Habían cedido al pedido de delincuentes".
¿Desaparecer al Congreso? Augusto Townsend habló de este discurso y el valor del contrapeso político.
¿Por qué curva del Pasamayito es tan mortal? Último accidente deja 3 muertos por despiste de camión.
La importancia de los analistas de inteligencia para sistematizar y descifrar la información..
Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.
