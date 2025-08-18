GRABADO el 18-08-2025

DONALD TRUMP RECIBE A VOLODIMIR ZELENSKY EN LA CASA BLANCA

Desde Latina Noticias

CANCILLER ELMER SCHIALER RESPONDE POR SITUACIÓN DEL HIJO DE DINA BOLUARTE EN CARRERA DIPLOMÁTICA.

"¿Por qué no levantan autos abandonados?": Grúas municipales se llevan carros pese a prohibición.

Sospechoso por desaparición de peruana en Estados Unidos sigue libre: Familia exige captura.

Fría confesión de un asesinato: "Solo le pegué la puñalada y me fui".

TENSIÓN EN ISLA CHINERÍA: CANCILLER Y MINISTRO DE DEFENSA RESPONDEN EN EL CONGRESO.

Abogado de la pareja de Sheyla Gutiérrez aseguró que su patrocinado contribuirá a la justicia..

"Todas las pruebas apuntan hacia él": Padre de peruana desaparecida piden captura de su pareja.

"Muy complicado de salud", el expresidente Toledo manifestó preocupación por su mal estado de salud..

Criminales se disputan la venta de droga y prostitución en la Plaza San Martín.

Mujer desaparece en USA y su pareja habría sido captado llevando algo pesado: Esto dice su abogado.

Policía asesinado dentro de comisaría: Familiares aseguran que no fue accidente.

Capturan a sujeto cercano al 'Monstruo': Tenía arsenal de armas y estaba preparando asesinato.

JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.

APELACIÓN EN EL CASO CONTRA ALEJANDRO TOLEDO POR COLUSIÓN.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día Internacional de la Fotografía

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

