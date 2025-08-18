Fría confesión de un asesinato: "Solo le pegué la puñalada y me fui"
En Chimbote, Yasir Rodríguez, ciudadano colombiano, fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras haber atacado a Carlos Villanueva Soto. Este habría muerto debido a la puñalada que recibió.
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
CANCILLER ELMER SCHIALER RESPONDE POR SITUACIÓN DEL HIJO DE DINA BOLUARTE EN CARRERA DIPLOMÁTICA.
"¿Por qué no levantan autos abandonados?": Grúas municipales se llevan carros pese a prohibición.
Sospechoso por desaparición de peruana en Estados Unidos sigue libre: Familia exige captura.
Fría confesión de un asesinato: "Solo le pegué la puñalada y me fui".
TENSIÓN EN ISLA CHINERÍA: CANCILLER Y MINISTRO DE DEFENSA RESPONDEN EN EL CONGRESO.
Abogado de la pareja de Sheyla Gutiérrez aseguró que su patrocinado contribuirá a la justicia..
"Todas las pruebas apuntan hacia él": Padre de peruana desaparecida piden captura de su pareja.
DONALD TRUMP RECIBE A VOLODIMIR ZELENSKY EN LA CASA BLANCA.
"Muy complicado de salud", el expresidente Toledo manifestó preocupación por su mal estado de salud..
Criminales se disputan la venta de droga y prostitución en la Plaza San Martín.
Mujer desaparece en USA y su pareja habría sido captado llevando algo pesado: Esto dice su abogado.
Policía asesinado dentro de comisaría: Familiares aseguran que no fue accidente.
Capturan a sujeto cercano al 'Monstruo': Tenía arsenal de armas y estaba preparando asesinato.
JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.
APELACIÓN EN EL CASO CONTRA ALEJANDRO TOLEDO POR COLUSIÓN.
Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.