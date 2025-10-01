GRABADO el 01-10-2025

Congreso decide mantener prohibición de venta de alcohol 48 horas antes de elecciones

La denominada Ley seca, que prohíbe el consumo y venta de bebidas alcohólicas 48 horas antes de las elecciones generales, seguirá vigente luego de que la Comisión de Constitución del Congreso no alcanzara un consenso para su eliminación.



La propuesta planteaba derogar la medida alegando que afectaba directamente a restaurantes, bares y comercios dedicados a la venta de alcohol. Sin embargo, tras el debate, los parlamentarios no lograron un acuerdo y la restricción continuará aplicándose en los próximos comicios.



Algunos legisladores señalaron que la iniciativa debía ser analizada con mayor amplitud e incluir a más sectores involucrados. Con está decisión y a pocos meses de concluir el actual periodo parlamentario, lo más probable es que el tema sea revisado en la siguiente legislatura.



DIFUSIÓN DE ENCUESTAS



El proyecto presentado por el congresista Edwar Málaga también proponía que las encuestas políticas no se difundan hasta 24 horas antes de los comicios, pero dicho planteamiento, al igual que la eliminación de la ley seca, no prosperará en el actual Congreso y quedaría en manos del próximo parlamento.





Ingresa a http://ptv.pe/455054 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 01/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Conozca todo sobre las técnicas de armonización facial y enzimas.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE DEL 2025.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE DEL 2025.

Arequipa: Roban cables y dejan sin internet a vecinos.

Congreso decide mantener prohibición de venta de alcohol 48 horas antes de elecciones.

Paro de transportistas del 2 de octubre: ¿Qué universidades suspenderán clases presenciales?.

Raúl Noblecilla califica de "absurdo" informe que recomienda inhabilitar a Betssy Chávez.

Andrés Hurtado Chibolín reaparece en audiencia por prisión preventiva.

"Pequeño J": PJ reprograma audiencia de extradición a Argentina para este viernes.

San Luis: vecinos atemorizados por presencia de enjambre de abejas.

Tome sus precauciones: Mañana empresas de transporte acatarán un nuevo paro por ola de extorsiones.

Congreso aprueba dictamen que limita el transfuguismo.

"Los Suplantadores de Trujillo": cae banda que usaba huellas y DNI falsificados para pedir préstamos.

Trujillo: cae mujer acusada de ser autora del secuestro de empresario en 2023.

Ataque armado contra combi en el Callao: asesinan a cobrador y dejan heridos a dos pasajeros.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.