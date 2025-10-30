GRABADO el 30-10-2025

Marino acaba con la vida de su expareja en un hotel Domingo al Día Perú

Marino acaba con la vida de su expareja en un hotel Domingo al Día Perú

Krystal Kamila Eneque, de 27 años, tenía grandes sueños. Su vida terminó trágicamente en un hostal del Callao, víctima de un atqu por su expareja, denunciado horas antes por violencia.

DomingoAlDía MelissaPeschiera, Noticias Perú
Escríbenos con tus denuncias a domingoaldiaamericatv.pe

Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.

Mira en VIVO todos los noticieros y Dominicales de América https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo Domingo al Día https://bit.ly/dadatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo

SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA LAS NOTAS DE DOMINGO AL DÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytdd25

Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias

Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv

Acerca de Domingo al Día:
La fuerza informativa de América Televisión sigue creciendo y las mañanas de los domingos serán diferentes. Domingo al Día llega totalmente renovado con un estilo ágil y fresco. El programa presentará de manera veraz y objetiva informes exclusivos, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y los sucesos más importantes del ámbito político, nacional e internacional.

Conducido por Melissa Peschiera

Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.

JuntémonosMás

Desde América Noticias

Samantha Batallanos hace denuncia pública contra Miguel Moreno América Espectáculos (HOY).

Maju Mantilla compartió un emotivo mensaje tras la partida de su madre América Espectáculos (HOY).

Flavia Laos reveló a sus seguidores cómo lidia con la psoriasis América Espectáculos (HOY).

Madre e hija pierden la vida por un celular Domingo al Día Perú.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Alférez PNP ultimado frente a su novia Domingo al Día Perú.

Luz de Fantasía: Una obra llena de música, magia y emoción Domingo al Día Perú.

La fiesta del manchapecho Domingo al Día Perú.

Marino acaba con la vida de su expareja en un hotel Domingo al Día Perú.

Ultiman a cantante y bailarina en un quinceañero Domingo al Día Perú.

Rutas de Lima deja de cobrar peajes en Villa y Punta Negra Edición Mediodía Noticias Perú.

Mercados de Lima y Callao anuncian paro este 6 de noviembre Edición Mediodía Noticias Perú.

Asistentes de congresista explican video viral en su casa Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Prueba de polígrafo para los agentes del INPE shorts.

Reniec expone datos en padrón electoral, alertan expertos Primera Edición Noticias Perú.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

Samantha Batallanos hace denuncia pública contra Miguel Moreno América Espectáculos (HOY)

video

Maju Mantilla compartió un emotivo mensaje tras la partida de su madre América Espectáculos (HOY)

video

Flavia Laos reveló a sus seguidores cómo lidia con la psoriasis América Espectáculos (HOY)

video

Madre e hija pierden la vida por un celular Domingo al Día Perú

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

Alférez PNP ultimado frente a su novia Domingo al Día Perú

video

Luz de Fantasía: Una obra llena de música, magia y emoción Domingo al Día Perú

video

La fiesta del manchapecho Domingo al Día Perú

video

Marino acaba con la vida de su expareja en un hotel Domingo al Día Perú

video

Ultiman a cantante y bailarina en un quinceañero Domingo al Día Perú

video

Rutas de Lima deja de cobrar peajes en Villa y Punta Negra Edición Mediodía Noticias Perú

video

Mercados de Lima y Callao anuncian paro este 6 de noviembre Edición Mediodía Noticias Perú

video

Asistentes de congresista explican video viral en su casa Edición Mediodía Noticias Perú

video

EDICIÓN MEDIODÍA Prueba de polígrafo para los agentes del INPE shorts

video

Reniec expone datos en padrón electoral, alertan expertos Primera Edición Noticias Perú

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Día Mundial del Ahorro

Día Mundial del Ahorro

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 31 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

22º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo