Marino acaba con la vida de su expareja en un hotel Domingo al Día Perú
Marino acaba con la vida de su expareja en un hotel Domingo al Día Perú
Krystal Kamila Eneque, de 27 años, tenía grandes sueños. Su vida terminó trágicamente en un hostal del Callao, víctima de un atqu por su expareja, denunciado horas antes por violencia.
DomingoAlDía MelissaPeschiera, Noticias Perú
Escríbenos con tus denuncias a domingoaldiaamericatv.pe
Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.
Mira en VIVO todos los noticieros y Dominicales de América https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo Domingo al Día https://bit.ly/dadatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA LAS NOTAS DE DOMINGO AL DÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytdd25
Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias
Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv
Acerca de Domingo al Día:
La fuerza informativa de América Televisión sigue creciendo y las mañanas de los domingos serán diferentes. Domingo al Día llega totalmente renovado con un estilo ágil y fresco. El programa presentará de manera veraz y objetiva informes exclusivos, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y los sucesos más importantes del ámbito político, nacional e internacional.
Conducido por Melissa Peschiera
Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
Samantha Batallanos hace denuncia pública contra Miguel Moreno América Espectáculos (HOY).
Maju Mantilla compartió un emotivo mensaje tras la partida de su madre América Espectáculos (HOY).
Flavia Laos reveló a sus seguidores cómo lidia con la psoriasis América Espectáculos (HOY).
Madre e hija pierden la vida por un celular Domingo al Día Perú.
AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.
Alférez PNP ultimado frente a su novia Domingo al Día Perú.
Luz de Fantasía: Una obra llena de música, magia y emoción Domingo al Día Perú.
La fiesta del manchapecho Domingo al Día Perú.
Marino acaba con la vida de su expareja en un hotel Domingo al Día Perú.
Ultiman a cantante y bailarina en un quinceañero Domingo al Día Perú.
Rutas de Lima deja de cobrar peajes en Villa y Punta Negra Edición Mediodía Noticias Perú.
Mercados de Lima y Callao anuncian paro este 6 de noviembre Edición Mediodía Noticias Perú.
Asistentes de congresista explican video viral en su casa Edición Mediodía Noticias Perú.
EDICIÓN MEDIODÍA Prueba de polígrafo para los agentes del INPE shorts.
Reniec expone datos en padrón electoral, alertan expertos Primera Edición Noticias Perú.
Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.
América Noticias
Todos los videos desde América Noticias en Youtube.