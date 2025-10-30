GRABADO el 30-10-2025

Marino acaba con la vida de su expareja en un hotel Domingo al Día Perú

Marino acaba con la vida de su expareja en un hotel Domingo al Día Perú



Krystal Kamila Eneque, de 27 años, tenía grandes sueños. Su vida terminó trágicamente en un hostal del Callao, víctima de un atqu por su expareja, denunciado horas antes por violencia.



DomingoAlDía MelissaPeschiera, Noticias Perú

