En Huaura lo conocían como El Ángel de los animales. Roger Flores Palomino dedicaba su vida a cuidar perros y gatos abandonados. La noche del martes, perdió la vida en lo que podría estar relacionado con una disputa por tráfico de terrenos. Su familia exige justicia.



