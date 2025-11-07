GRABADO el 07-11-2025

Enorme Forado paraliza el tráfico en Av. Néstor Gambeta Edición Mediodía Noticias Perú

Reportamos desde el kilómetro 3.5 de la Avenida Néstor Gambeta en Ventanilla, donde un gran socavón, producto del colapso del concreto, ha obligado al cierre de un sentido de la vía, generando gran congestión vehicular. Los pobladores denuncian que la estructura, parte de una obra inconclusa a cargo de Provías Nacional, presenta fallas desde hace dos semanas, y exigen la urgente reactivación de los trabajos para restaurar el tránsito en esta importante autopista.

ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú

