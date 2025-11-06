GRABADO el 06-11-2025

DOMINGO AL DÍA Cuando la fe y la ciencia salvan vidas shorts



En los pasillos de la maternidad de Lima, cada día ocurren milagros. Aquí, donde nacen decenas de bebés al día, la ciencia y la fe se unen para darles una segunda oportunidad a quienes apenas empiezan a respirar. Modernos equipos, manos expertas y corazones solidarios permiten que la vida venza a la fragilidad.



AméricaTelevisión AméricaTV PrimeraEdición EdiciónCentral EdiciónMediodía CuartoPoder DomingoAlDía FedericoSalazar VerónicaLinares SolCarreño



Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

