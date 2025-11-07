Andrés Wiese se recupera de una operación de emergencia América Espectáculos (HOY)
Andrés Wiese se recupera de una operación de emergencia (HOY)
¡FUERZA, ANDRÉS!
A través de sus redes sociales, Andrés Wiese compartió con sus seguidores su proceso de recuperación tras ser sometido a una operación de emergencia.
Capítulos:
00:00 Andrés se recupera de una operación de emergencia
02:15 ¿Andrés cree que le hicieron algún tipo de brujería?
Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.
Conducido por Rebeca Escribens
