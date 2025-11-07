GRABADO el 07-11-2025

Andrés Wiese se recupera de una operación de emergencia América Espectáculos (HOY)

Andrés Wiese se recupera de una operación de emergencia (HOY)



¡FUERZA, ANDRÉS!

A través de sus redes sociales, Andrés Wiese compartió con sus seguidores su proceso de recuperación tras ser sometido a una operación de emergencia.



AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo

Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv

X América TV: http://bit.ly/twamericatv



Capítulos:

00:00 Andrés se recupera de una operación de emergencia

02:15 ¿Andrés cree que le hicieron algún tipo de brujería?



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



Acerca de América Televisión:

América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

DOMINGO AL DÍA Profesor fue ultimado frente a su casa shorts.

DOMINGO AL DÍA El homicidio del Ángel de los animales shorts.

Rospigliosi califica de "campaña política" la moción de censura Edición Mediodía Noticias Perú.

Precandidatos presidenciales en CADE: CIDH, minería y fin de AFP Edición Mediodía Noticias Perú.

Enorme Forado paraliza el tráfico en Av. Néstor Gambeta Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Gobierno actualizará estado de emergencia shorts.

Milett Figueroa brinda su apoyo a Marcelo Tinelli América Espectáculos (HOY).

Oscar Tito hizo de las suyas en programa de tv español América Espectáculos (HOY).

Andrés Wiese se recupera de una operación de emergencia América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Andrés Wiese se recupera tras operación de emergencia shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Habrá una colaboración entre Rebeca Escribens y Eva Ayllón? shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Korina Rivadeneira se muestra orgullosa de su padre shorts.

DOMINGO AL DÍA De influencer a integrante del Tren de Aragua shorts.

DOMINGO AL DÍA Cuando la fe y la ciencia salvan vidas shorts.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.