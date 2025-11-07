GRABADO el 07-11-2025

Milett Figueroa brinda su apoyo a Marcelo Tinelli América Espectáculos (HOY)

Milett Figueroa brinda su apoyo a Marcelo Tinelli (HOY)



¡DIFÍCIL MOMENTO!

En medio de toda la polémica que está pasando Marcelo Tinelli, Milett Figueroa le demuestra su apoyo a través de un mensaje en redes sociales.



AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo

Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv

X América TV: http://bit.ly/twamericatv



Capítulos:

00:00 Marcelo pasa un difícil momento

00:30 Milett brinda su apoyo a Marcelo



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



Acerca de América Televisión:

América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

EDICIÓN MEDIODÍA Gobierno actualizará estado de emergencia shorts.

Milett Figueroa brinda su apoyo a Marcelo Tinelli América Espectáculos (HOY).

Oscar Tito hizo de las suyas en programa de tv español América Espectáculos (HOY).

Andrés Wiese se recupera de una operación de emergencia América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Andrés Wiese se recupera tras operación de emergencia shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Habrá una colaboración entre Rebeca Escribens y Eva Ayllón? shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Korina Rivadeneira se muestra orgullosa de su padre shorts.

DOMINGO AL DÍA De influencer a integrante del Tren de Aragua shorts.

DOMINGO AL DÍA Cuando la fe y la ciencia salvan vidas shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Investigan uso de cámara del Congreso en acto político Edición Mediodía Noticias Perú.

Aprueban ampliar detención en casos de crimen grave Edición Mediodía Noticias Perú.

Gobierno actualizará estado de emergencia y alista cambios Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Cancillería evalúa si otorgar salvoconducto a Betssy Chávez shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron shorts.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.