El Mayo se rinde ante EE.UU.: ¿qué pasará con el narcotráfico en México? El Comercio

El histórico caso de ElMayoZambada marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. Con 75 años y más de medio siglo al mando del CártelDeSinaloa, Zambada se declaró culpable en Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas.



El Departamento de Justicia lo responsabiliza del envío de más de 1.500 toneladas de cocaína a EE.UU. Además, fiscales revelaron una red de corrupción que compraba a políticos, militares y policías en México. Aunque no enfrentará la pena de muerte, pasará el resto de su vida en prisión. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Fue entregado por los propios hijos de El Chapo? Analizamos el papel de Los Chapitos, la reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum y lo que viene: posible violenciaMéxico por la fragmentación del cartel. Un análisis clave sobre crimen organizado, justicia y geopolítica.



