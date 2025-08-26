GRABADO el 26-08-2025

Santivañez asume Ministerio de Justicia con el respaldo público de Primer ministro Mirada de Fondo

El público respaldo del jefe del Gabinete, EduardoArana, al titular de Justicia, JuanJoséSantiváñez, y las primeras acciones anunciadas por el flamante ministro son analizados por Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este martes 26 de agosto.



