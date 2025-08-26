GRABADO el 26-08-2025

Tren LimaChosica en vilo: López Aliaga cede vía al MTC pero con fecha límite TQH EN VIVO

En este episodio de Tenemos Que Hablar, analizamos el reciente anuncio del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que cede al MTC el uso del corredor ferroviario del tren LimaChosica, con una condición clara: si no se pone en operación en breve plazo, la cesión queda nula de todo derecho. Exploramos el contexto: la llegada del segundo lote de trenes donados por Caltrain, la inversión prevista de 2 millones de dólares en medidas de seguridad (vallas y protección entre Chosica y Monserrate), y el silencio del premier Eduardo Arana y del ministro César Sandoval, quien advirtió sobre riesgos por los 49 cruces vehiculares en el trayecto.



¿Qué implica este ultimátum para el futuro del proyecto? ¿Podría activarse mañana mismo si hay voluntad política? Todo esto, con datos frescos y análisis en vivo. No te pierdas este debate clave sobre transporte y gestión pública.



trenLimaChosica cesióntrenLimaChosica RafaelLópezAliaga MTC transportes Caltrain Lima noticiashoy breakingnews actualidad



10:12 Inicio del programa

36:09 Entrevista con Deborah Inga, regidora de la Municipalidad de Lima

59:30 Entrevista con Luis Quispe Candia, especialista en tránsito y seguridad vial



Suscríbete y aprovecha 350 beneficios clubelcomercio.pe



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



tren Lima Chosica

cesión vía MTC

MML MTC tren

Rafael López Aliaga tren

uso y usufructo tren

decreto de urgencia tren

silencio del premier Arana

César Sandoval tren

vallas de seguridad tren

2 millones de dólares tren

seguridad ferroviaria Lima

seguridad tren Lima Chosica

operación tren Lima Chosica

material rodante Caltrain

segunda flota trenes

ultimátum MTC

transporte metropolitano Lima

mesa técnica tren

puesta en marcha tren

corredor ferroviario Lima

Desde EL COMERCIO

Fracaso en alistamientos de la milicia bolivariana tras llamado de Maduro El Comercio.

La caída del 'Mayo' Zambada: ¿nueva ola de violencia en México? El Comercio.

El Mayo se rinde ante EE.UU.: ¿qué pasará con el narcotráfico en México? El Comercio.

PREMIOS SOMOS 2025 EN VIVO: alfombra roja y ganadores de la gala El Comercio.

BENJADOES ESTRENA MYSTORYLOF UNOMÁS ENVIVO.

Tren LimaChosica en vilo: López Aliaga cede vía al MTC pero con fecha límite TQH EN VIVO.

Santivañez asume Ministerio de Justicia con el respaldo público de Primer ministro Mirada de Fondo.

Todo sobre el cuestionado retorno de Juan José Santivañez tras su censura TQH EN VIVO.

¿Por qué Dina Boluarte reintegró a Juan José Santiváñez al poder? El Comercio.

Caso Kilmar Ábrego: Trump quiere deportarlo a Uganda El Comercio.

Gustavo Petro defiende a Maduro y niega la existencia del 'Cártel de los Soles' El Comercio.

Caso Kilmar Ábrego: ¿por qué el gobierno de Trump quiere deportarlo a Uganda? El Comercio.

¿El regreso de Santiváñez podría generar un conflicto con Arana? El Comercio.

Impactantes imágenes del ataque de Israel al Hospital Naser de Gaza El Comercio.

La verdad detrás de la Milicia Bolivariana de Maduro El Comercio.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.