Así son los MISILES RUSOS Igla-S que presume MADURO y que usará contra TRUMP Gestión
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país dispone de más de 5.000 misiles antiaéreos rusos 9K338 IglaS, instalados en zonas clave del territorio, en medio de una creciente tensión con Donald Trump y Estados Unidos. En este vídeo analizamos qué es el sistema IglaS: su origen ruso, funcionamiento, características técnicas como alcance hasta 6 km y techo operativo de, su potencial utilidad para el régimen chavista y hasta qué punto puede realmente disuadir o responder ante una eventual acción militar norteamericana. ¿Se trata de un auténtico escudo antiaéreo o de un movimiento estratégico para mostrar músculo? Descúbrelo aquí.
noticiashoy breakingnews defensa Venezuela iguals NicolásMaduro EstadosUnidos misiles amenaza geopolítica
