¿En qué consiste la OPERACIÓN CARIBE SOBERANO 200 ordenada por NICOLÁS MADURO Gestión

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, confirmó este miércoles el lanzamiento de la Operación Caribe Soberano 200, un despliegue militar significativo en la isla de La Orchila. Más de 2.500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) participarán junto con milicia, aeronaves, navíos y sistemas de defensa aérea, todo bajo la orden directa del régimen de Nicolás Maduro, como respuesta a lo que consideran un despliegue amenazante de buques de guerra de Estados Unidos en aguas del Caribe.

Las maniobras incluirán operaciones conjuntas de tierra, mar y aire, con un enfoque en guerra electrónica, vigilancia, uso de drones artillados, submarinos, desembarcos anfibios, defensa costera, artillería antiaérea y reconocimiento subacuático. Padrino López calificó el ejercicio como bastante completo, diseñado para calibrar la capacidad operativa venezolana en escenarios de conflicto y proteger la soberanía nacional.

La isla La Orchila, ubicada en el Caribe venezolano (aproximadamente 160 km de la costa continental) y sede de instalaciones militares de la FANB, se convierte así en el epicentro de este gran simulacro defensivo. La elección del lugar refuerza el mensaje de vigilancia nacional que intentan proyectar las autoridades ante lo que perciben como provocaciones marítimas extranjeras.

Operación Caribe Soberano 200
maniobras militares en La Orchila
respuesta venezolana ante barcos de guerra estadounidenses
despliegue de drones, submarinos y defensa aérea
escenarios de conflicto y soberanía nacional
uso de guerra electrónica
ejercicios conjunto de mar, aire y tierra

Además hoy día 18 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Igualdad Salarial

Día Internacional de la Igualdad Salarial

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Fallecimiento de Pedro de Osma

Fallecimiento de Pedro de Osma

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

