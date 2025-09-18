GRABADO el 18-09-2025

¿En qué consiste la OPERACIÓN CARIBE SOBERANO 200 ordenada por NICOLÁS MADURO Gestión

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, confirmó este miércoles el lanzamiento de la Operación Caribe Soberano 200, un despliegue militar significativo en la isla de La Orchila. Más de 2.500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) participarán junto con milicia, aeronaves, navíos y sistemas de defensa aérea, todo bajo la orden directa del régimen de Nicolás Maduro, como respuesta a lo que consideran un despliegue amenazante de buques de guerra de Estados Unidos en aguas del Caribe.



Las maniobras incluirán operaciones conjuntas de tierra, mar y aire, con un enfoque en guerra electrónica, vigilancia, uso de drones artillados, submarinos, desembarcos anfibios, defensa costera, artillería antiaérea y reconocimiento subacuático. Padrino López calificó el ejercicio como bastante completo, diseñado para calibrar la capacidad operativa venezolana en escenarios de conflicto y proteger la soberanía nacional.



La isla La Orchila, ubicada en el Caribe venezolano (aproximadamente 160 km de la costa continental) y sede de instalaciones militares de la FANB, se convierte así en el epicentro de este gran simulacro defensivo. La elección del lugar refuerza el mensaje de vigilancia nacional que intentan proyectar las autoridades ante lo que perciben como provocaciones marítimas extranjeras.



CaribeSoberano200 LaOrchila Venezuela FANB VladimirPadrinoLópez DespliegueMilitar PresenciaNavalEEUU DefensaSoberana GuerraElectrónica DronesArtillados



Operación Caribe Soberano 200

maniobras militares en La Orchila

respuesta venezolana ante barcos de guerra estadounidenses

despliegue de drones, submarinos y defensa aérea

escenarios de conflicto y soberanía nacional

uso de guerra electrónica

ejercicios conjunto de mar, aire y tierra



