GRABADO el 25-09-2025

Cluber Aliaga: "La extradición del 'Monstruo' permitirá limpiar a la policía de malos elementos"

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, felicitó a la Policía de Paraguay por la captura de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, ocurrida la noche del miércoles 24 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo.

En entrevista con 24 Horas, Aliaga destacó que la operación fue ejecutada por las autoridades paraguayas, mientras que la Policía peruana coordinó desde su territorio y realizó labores administrativas.

Además, Aliaga señaló que la detención de Moreno Hernández permitirá limpiar la institución policial de posibles malos elementos, luego de que el propio criminal afirmara que algunos agentes de la PNP le brindaban información para evadir operativos. Va a permitir a la policía limpiarse de los malos elementos, aseguró.

DECISIONES POLÍTICAS

Asimismo, criticó decisiones políticas que, según él, han reducido las capacidades operativas de la policía peruana. Malas decisiones políticas nos han llevado a disminuir las capacidades operativas de la policía. Quitarle la investigación a la policía y darle eso a la fiscalía no ha disminuido la delincuencia. Si hoy tenemos una policía con limitaciones, ha sido por una mala dirección política del país, agregó.

Desde 24 Horas

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Día Mundial de la Anticoncepción

Día Mundial de la Anticoncepción

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Nacimiento del médico Honorio Delgado

Nacimiento del médico Honorio Delgado

