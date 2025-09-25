GRABADO el 25-09-2025

Cluber Aliaga: "La extradición del 'Monstruo' permitirá limpiar a la policía de malos elementos"

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, felicitó a la Policía de Paraguay por la captura de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, ocurrida la noche del miércoles 24 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo.



En entrevista con 24 Horas, Aliaga destacó que la operación fue ejecutada por las autoridades paraguayas, mientras que la Policía peruana coordinó desde su territorio y realizó labores administrativas.



Además, Aliaga señaló que la detención de Moreno Hernández permitirá limpiar la institución policial de posibles malos elementos, luego de que el propio criminal afirmara que algunos agentes de la PNP le brindaban información para evadir operativos. Va a permitir a la policía limpiarse de los malos elementos, aseguró.



DECISIONES POLÍTICAS



Asimismo, criticó decisiones políticas que, según él, han reducido las capacidades operativas de la policía peruana. Malas decisiones políticas nos han llevado a disminuir las capacidades operativas de la policía. Quitarle la investigación a la policía y darle eso a la fiscalía no ha disminuido la delincuencia. Si hoy tenemos una policía con limitaciones, ha sido por una mala dirección política del país, agregó.

