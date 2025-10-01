GRABADO el 01-10-2025

Conozca todo sobre las técnicas de armonización facial y enzimas

Desde 24 Horas

Conozca todo sobre las técnicas de armonización facial y enzimas.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE DEL 2025.

Arequipa: Roban cables y dejan sin internet a vecinos.

Congreso decide mantener prohibición de venta de alcohol 48 horas antes de elecciones.

Paro de transportistas del 2 de octubre: ¿Qué universidades suspenderán clases presenciales?.

Raúl Noblecilla califica de "absurdo" informe que recomienda inhabilitar a Betssy Chávez.

Andrés Hurtado Chibolín reaparece en audiencia por prisión preventiva.

"Pequeño J": PJ reprograma audiencia de extradición a Argentina para este viernes.

San Luis: vecinos atemorizados por presencia de enjambre de abejas.

Tome sus precauciones: Mañana empresas de transporte acatarán un nuevo paro por ola de extorsiones.

Congreso aprueba dictamen que limita el transfuguismo.

"Los Suplantadores de Trujillo": cae banda que usaba huellas y DNI falsificados para pedir préstamos.

Trujillo: cae mujer acusada de ser autora del secuestro de empresario en 2023.

Ataque armado contra combi en el Callao: asesinan a cobrador y dejan heridos a dos pasajeros.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

