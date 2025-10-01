GRABADO el 01-10-2025

Paro de transportistas del 2 de octubre: ¿Qué universidades suspenderán clases presenciales?

Tras confirmarse que este jueves 2 de octubre se realizará un nuevo paro de transportistas en Lima y Callao que contará con la presencia de más de 70 empresas, diversas universidades difundieron comunicados donde anunciaron la suspensión de clases presenciales.

INSTITUCIONES QUE IRÁN A LA VIRTUALIDAD

En busca de salvaguardar la integridad de sus estudiantes, cerca de tres instituciones de educación superior informaron que los alumnos pasaran a la virtualidad, esto con el propósito de no exponer a ningún universitario.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) anunció que todas las clases serán virtuales, mientras que, los estudiantes que tenían programados trabajos en los laboratorios volverán a tener una nueva fecha.

Otras casas de estudios como la Universidad de Lima y la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM, adoptaron la misma postura de la PUCP, ya que, se complicará la llegada de los alumnos a las instalaciones de las universidades.

