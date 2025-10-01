GRABADO el 01-10-2025

Andrés Hurtado Chibolín reaparece en audiencia por prisión preventiva

El exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, volvió a presentarse este martes en una audiencia judicial donde se evaluó la prisión preventiva de 18 meses que pesa en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo. La medida, dictada el año pasado, también alcanzó a la exfiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta, señalada como parte de las mismas diligencias fiscales.



La defensa alega arraigo familiar



Durante la sesión, Hurtado y su abogado, Elio Riera, expusieron la figura del arraigo familiar como argumento principal para solicitar la revocatoria de la medida restrictiva. El conductor destacó que tiene una hija menor de edad, por lo que considera que no existe riesgo de fuga. Además, cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, señalando que gran parte de los elementos ya habían sido difundidos previamente por medios de comunicación.



Declaraciones y cuestionamientos al caso



En su intervención, Chibolín se refirió al video en el que se le observa con 20 mil dólares dentro de un vehículo, afirmando que el material carece de relación con las acusaciones iniciales de un presunto millón de dólares. Todo lo que se expuso ya se vio en televisión, insistió, asegurando que la acusación fiscal era una repetición de lo ya conocido públicamente.



Por ahora, el exconductor continuará recluido en el penal de Lurigancho, mientras el juez Juan Carlos Checa analiza la decisión sobre su situación jurídica. De mantenerse firme la medida cautelar, Hurtado deberá cumplir la prisión preventiva hasta marzo de 2026, cuando vencerá el plazo de los 18 meses fijados por el Poder Judicial.





