GRABADO el 09-11-2025

¡EN PLENA CRISIS! Gobierno de José Jerí duplica sueldos a diplomáticos HLR

El Gobierno de José Jerí aprobó un fuerte aumento salarial para el Servicio Diplomático, con sueldos que casi se duplican, generando malestar entre trabajadores que denuncian trato desigual.



josejeri



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



PROGRAMAS

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

MADURO ofrecería DEJAR EL PODER a cambio de amnistía, según The Atlantic.

¡iNESPERADO! George Forsyth sorprendió al presentarse con uniforme militar ante José Jerí HLR.

Petro advirtió a Trump por ataques en el Caribe y llamó a formar la Gran Colombia LR.

Cumbre CELACUE: América Latina y Europa dialogan frente a presiones de Trump LR.

LO ÚLTIMO: Fiscalía de Perú abre caso contra Andrés Iniesta LR.

¡EXCLUIDO! Martín Vizcarra quedó fuera de las elecciones tras decisión de la ONPE HLR.

Diego Elías busca el oro en Lima 2027 y sueña con los Juegos Olímpicos EnVivoLR.

¡EN PLENA CRISIS! Gobierno de José Jerí duplica sueldos a diplomáticos HLR.

Turquía sorprende con órden de arresto a Benjamín Netanyahu LR.

Bolivia y EE. UU. retoman relaciones diplomáticas tras 17 años de ruptura LR.

Brasil: Tornado arrasa ciudad del sur y deja seis mu3rtos y más de 700 heridos LR.

EDWIN MARTÍNEZ NIEGA NEXOS CON LOS NIÑOS Y PRESENTA SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL.

TOMA de POSESIÓN del presidente de BOLIVIA RODRIGO PAZ EN VIVO EnDirectoLR.

RODRIGO PAZ JURÓ como NUEVO PRESIDENTE de BOLIVIA Noticias del 8 de noviembre de 2025 LR.

Elecciones Chile: José Antonio Kast, el derechista que aspira a la presidencia LR.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.