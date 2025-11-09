GRABADO el 09-11-2025

Cumbre CELACUE: América Latina y Europa dialogan frente a presiones de Trump LR

La IV Cumbre CELACUE se celebra los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, Colombia, en un clima geopolítico tenso marcado por el regreso de Donald Trump, críticas al despliegue militar estadounidense en el Caribe y el debate sobre la triple transición energética, digital y ambiental.

Solo 9 de los 60 jefes de Estado invitados asistirán personalmente, entre ellos Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Sánchez. La cumbre busca proyectar una voz común entre América Latina y Europa, aunque las ausencias y las presiones internacionales evidencian los desafíos políticos del encuentro.



celac

gustavo petro

donald trump

celac 2025

celac hoy

gustavo petro hoy

donald trump noticias



Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

