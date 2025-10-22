GRABADO el 22-10-2025

ADVIERTENCIA Presión social y movimiento juvenil podrían empujar la renuncia de Jerí,según analista

AGENDA REGIONAL El sociólogo y docente universitario Edison Torres analizó el papel de la juventud frente a la crisis política y la inseguridad que atraviesa el país. Sostuvo que, aunque muchos jóvenes han perdido la confianza en la clase política, están recuperando su sentido de ciudadanía. Ellos representan la reserva moral del país, afirmó.



EL FARSANTE DE PALACIO José Jerí y la gran mentira del presidente que busca el diálogo.

Loreto: Protestan ante desabastecimiento y muertes maternas.

Ayacucho: Vecinos de Cangallo protestan por más de un mes sin agua y cuestionan la falta de gestión.

Cusco: General Becerra desafía críticas por muertes en protestas y asegura La Policía nunca morirá".

¡LOS GRABARON! Frases discriminatorias de hombres en Tacna y Puno generan indignación.

Junín: Búsqueda de profesora desaparecida en el Vraem cumple nueve días sin resultados.

¿NO ERA DELITO? "La mayoría de peruanos no se va a dejar engañar por Keiko", afirma Mabel Cáceres.

Se viene: venganza de Keiko y nueva marcha Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Arequipa: Gobernador de Arequipa se pronuncia sobre inicio de construcción de mina Tía María.

PASÓ EN EL PERÚ: General desafía críticas por muertes en protestas: La Policía no morirá nunca.

¡SILENCIO O BALAS! José Jerí decreta estado de emergencia y prohíbe marchas en Lima.

Cusco: Preocupación y desconfianza por conclusión de Aeropuerto de Chinchero tras cambio de gobierno.

¿CAMINO A SER VENEZUELA? Domingo Pérez afirma que está en peligro por amenazas de la clase política.

VIVEN CON MIEDO Joven de la generación Z denuncia reglaje por salir a protestar: "Tengo miedo".

