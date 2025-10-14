GRABADO el 14-10-2025

CUARTO PODER ¿Qué dice Vladimir Cerrón tras la vacancia de Dina Boluarte? shorts

CUARTO PODER ¿Qué dice Vladimir Cerrón tras la vacancia de Dina Boluarte? shorts



Vladimir Cerrón reaparece desde la clandestinidad tras 2 años prófugo. Critica a Dina Boluarte, a quien acusa de deslealtad, y afirma que su caída era previsible.



AméricaTelevisión AméricaTV CuartoPoder FedericoSalazar



Desde América Noticias

