GRABADO el 14-10-2025

Poder Judicial restituye a Delia Espinoza como fiscal Edición Mediodía Noticias Perú

El Poder Judicial ordenó que Delia Espinoza retome sus funciones como fiscal de la Nación en un plazo máximo de cinco días. También se suspendió provisionalmente el proceso disciplinario en su contra y se anuló la resolución que cuestionaba su designación. Según su abogado Luciano López, la Junta Nacional de Justicia actuó sin base legal, y la resolución confirma la legalidad del nombramiento de Espinoza. El fallo destaca la importancia del respeto institucional en medio de una etapa de crisis en el Ministerio Público.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Edición Mediodía:

Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Poder Judicial restituye a Delia Espinoza como fiscal Edición Mediodía Noticias Perú.

Colapsa muro de colegio en VMT antes del retorno escolar Edición Mediodía Noticias Perú.

Presidente Jerí se reunió con alcaldes por seguridad Edición Mediodía Noticias Perú.

CUARTO PODER José Jerí: Del despacho congresal al sillón presidencial shorts.

CUARTO PODER ¿Qué dice Vladimir Cerrón tras la vacancia de Dina Boluarte? shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Hugo García confirmó que está con Isabella Ladera shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Milett Figueroa y Marcelo Tinelli tuvieron complicaciones shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Giuliana Rengifo revela que sigue recibiendo llamadas shorts.

¿Yahaira Plasencia dejaría el Perú para radicar en Miami? América Espectáculos (HOY).

Abogado de Gustavo Salcedo respondió al comunicado de Maju Mantilla América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Familias afectadas buscan ayuda tras trágico siniestro Edición Mediodía Noticias Perú.

Nuevo gabinete juramenta hoy sin ministros del Congreso Edición Mediodía Noticias Perú.

Alcalde de Pataz se reúne con el presidente en Lima Edición Mediodía Noticias Perú.

Armonía 10 refuerza su seguridad en concierto en Lima Edición Mediodía Noticias Perú.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.