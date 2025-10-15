Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegaron a Machu Picchu América Espectáculos (HOY)
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegaron a Machu Picchu (HOY)
¡CALLAN LOS RUMORES!
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa dejan de lado las críticas sobre su relación y disfrutan de Machu Picchu. Durante el viaje, el presentador compartió fotos junto a toda su familia.
Capítulos:
00:00 Marcelo y Milett llegaron a Machu Picchu
00:45 Marcelo compartió fotos junto a toda su familia.
