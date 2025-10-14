Presidente Jerí se reunió con alcaldes por seguridad Edición Mediodía Noticias Perú
El presidente José Jerí se reunió con alcaldes de Lima Metropolitana en Palacio de Gobierno para abordar la situación de inseguridad ciudadana. Durante el encuentro, se discutieron diversas propuestas para reforzar la seguridad y mejorar la labor policial. Los burgomaestres coincidieron en la necesidad de mayores recursos, operativos en penales y control de comunicaciones ilícitas. El presidente aseguró que se intensificarán las acciones para recuperar el orden en las calles.
ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú
Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.
Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25
Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias
Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv
Acerca de Edición Mediodía:
Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.
Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Jazmín Pinedo feliz por la Primera Comunión de su hija shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegaron a Machu Picchu shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Natalie Vértiz en desfile de Victoria Secret shorts.
Cantantes de Armonía 10 y Agua Marina dejaron sus agrupaciones América Espectáculos (HOY).
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegaron a Machu Picchu América Espectáculos (HOY).
AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.
JNJ acatará orden judicial y repone a Delia Espinoza Edición Mediodía Noticias Perú.
Evidencia Oculta: El oscuro caso de Pedro Pablo Nakada (HOY).
Presidente Jerí se reunió con alcaldes por seguridad Edición Mediodía Noticias Perú.
Colapsa muro de colegio en VMT antes del retorno escolar Edición Mediodía Noticias Perú.
Poder Judicial restituye a Delia Espinoza como fiscal Edición Mediodía Noticias Perú.
CUARTO PODER José Jerí: Del despacho congresal al sillón presidencial shorts.
CUARTO PODER ¿Qué dice Vladimir Cerrón tras la vacancia de Dina Boluarte? shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Hugo García confirmó que está con Isabella Ladera shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Milett Figueroa y Marcelo Tinelli tuvieron complicaciones shorts.
Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.
América Noticias
Todos los videos desde América Noticias en Youtube.