GRABADO el 04-09-2025

PERÚ VS URUGUAY EN VIVO ELIMINATORIAS Mundial 2026

La Selección Peruana enfrenta hoy a la poderosa Uruguay en un duelo crucial por las Eliminatorias2026 rumbo al Mundial2026. Este encuentro se disputa en el mítico EstadioCentenario de Montevideo, donde la Blanquirroja buscará sumar puntos vitales para mantenerse con vida en la tabla. El equipo dirigido por OscarIbañez se juega más que tres puntos frente a una Uruguay sólida bajo el mando de MarceloBielsa. ¿Podrá Perú dar el golpe de la jornada? ¿Será este el partido del milagro?



Vive toda la emoción del PerúvsUruguay EN VIVO por StreamDepor, con los comentarios, análisis y reacciones en directo de GabrielCasemiro, FernandaHuapaya y RoyGaldós. Acompáñanos minuto a minuto en esta cobertura especial con todo lo que necesitas saber: alineaciones, goles, polémicas, y lo que este duelo significa para las aspiraciones de ambos países.



PerúEnVivo UruguayEnVivo EliminatoriasConmebol FútbolEnDirecto Clasificatorias2026



Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

