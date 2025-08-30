GRABADO el 30-08-2025

Quiero hacerme un nombre Agustín Graneros, figura de Alianza Atlético y su futuro en Liga 1 Depor

En exclusiva con Depor, Agustín Graneros habla sobre su gran temporada con Alianza Atlético, donde suma 9 goles en 23 partidos en la Liga 1 2025. El delantero argentino de 29 años, que llegó desde Real Tomayapo de Bolivia, confiesa sus metas personales, cómo se adaptó al fútbol peruano y su deseo de dar el salto a un equipo grande de Lima.



Además, Graneros comparte cómo vive su actualidad bajo la dirección de Gerardo Ameli y cuál es su visión sobre el crecimiento del fútbol peruano.



Entrevista: Ubaldo Villalobos Vidal



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



Facebook: https://bit.ly/494GskH

Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!

Desde Diario Depor

Quiero hacerme un nombre Agustín Graneros, figura de Alianza Atlético y su futuro en Liga 1 Depor.

Sueño jugar en Brasil: Aixa Vigil habla tras dejar Alianza Lima y sus metas con Perú Depor.

CARLOS ZAMBRANO habla tras el UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor.

GUSTAVO ZAPATA habla tras el UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor.

JORGE FOSSATI habla tras el UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor.

JAIRO CONCHA habla tras el UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor.

"OTRA VEZ EL ARBITRAJE EN CONTRA": REACCIONES tras UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor.

¿FOSSATI DEBE PONER A VELEZ Y SANTAMARÍA EN EL CLÁSICO? Depor.

LA U SE LAVA LA CARA CON EMPATE EN BRASIL Depor.

UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS EN VIVO COPA LIBERTADORES OCTAVOS DE FINAL Stream Depor.

REACCIONES Independiente-U. de Chile: BORIC, INFANTINO y CONMEBOL responden tras la tragedia Depor.

Conmoción en Sudamérica: violencia en el Independiente vs U. de Chile paraliza el fútbol Depor.

ALIANZA LIMA VS U. CATOLICA EN VIVO COPA SUDAMERICANA OCTAVOS DE FINAL Stream Depor.

FOSSATI EXPLICA LA DERROTA del UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS Depor.

FOSSATI EXPLICA PORQUE SALIÓ UREÑA en el UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS Depor.

Además hoy día 03 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Depor

Todos los videos desde Diario Depor en Youtube.