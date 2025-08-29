GRABADO el 29-08-2025

Sueño jugar en Brasil: Aixa Vigil habla tras dejar Alianza Lima y sus metas con Perú Depor

En charla exclusiva con Depor, Aixa Vigil se confiesa en los primeros días de entrenamientos con la USMP. Además, responde cómo superó su partida de Alianza Lima y lo fácil que es, con Antonio Rizola, representar al país con la Selección Peruana.

Entrevista: Gianina González

Desde Diario Depor

