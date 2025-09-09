MARCOS LÓPEZ tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor
MARCOS LÓPEZ tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY
ericknoriega seleccionperuana peruvsparaguay eliminados
ENTRE LÁGRIMAS: EMOTIVA REACCIÓN de hinchas y prensa boliviana tras clasificar a REPECHAJE Depor.
GUSTAVO ALFARO TRAS EL PERÚ 0-1 PARAGUAY: "YO QUERÍA GANAR EL PERÚ" Depor.
"NUNCA CONFÍAMOS EN IBÁÑEZ": REACCIONES de HINCHAS tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor.
CONFERENCIA de PRENSA de ÓSCAR IBÁÑEZ tras PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor.
MARCOS LÓPEZ tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor.
ERICK NORIEGA tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor.
¿QUIÉNES DEBEN SEGUIR en la SELECCIÓN PERUANA tras la ELIMINACIÓN y PAPELÓN MUNDIALISTA? Depor.
VENEZUELA VS COLOMBIA EN VIVO ELIMINATORIAS MUNDIAL 2026 Stream Depor.
¿Quiénes deben seguir y quienes no en la selección peruana en las próximas clasificatorias? Depor.
U DE CHILE es el rival de ALIANZA LIMA en COPA SUDAMERICA: ¿Qué dice la resolución? Depor.
Opinión tras el URUGUAY 3-0 PERÚ ¿Deberán pasar 36 años para ir al mundial otra vez? Shorts.
PERÚ VS URUGUAY EN VIVO ELIMINATORIAS Mundial 2026.
Quiero hacerme un nombre Agustín Graneros, figura de Alianza Atlético y su futuro en Liga 1 Depor.
Sueño jugar en Brasil: Aixa Vigil habla tras dejar Alianza Lima y sus metas con Perú Depor.
CARLOS ZAMBRANO habla tras el UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor.
