GRABADO el 09-09-2025

MARCOS LÓPEZ tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor

MARCOS LÓPEZ tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor
ericknoriega seleccionperuana peruvsparaguay eliminados

ENTRE LÁGRIMAS: EMOTIVA REACCIÓN de hinchas y prensa boliviana tras clasificar a REPECHAJE  Depor.

GUSTAVO ALFARO TRAS EL PERÚ 0-1 PARAGUAY: "YO QUERÍA GANAR EL PERÚ" Depor.

"NUNCA CONFÍAMOS EN IBÁÑEZ": REACCIONES de HINCHAS tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor.

CONFERENCIA de PRENSA de ÓSCAR IBÁÑEZ tras PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor.

MARCOS LÓPEZ tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor.

ERICK NORIEGA tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor.

¿QUIÉNES DEBEN SEGUIR en la SELECCIÓN PERUANA tras la ELIMINACIÓN y PAPELÓN MUNDIALISTA? Depor.

VENEZUELA VS COLOMBIA EN VIVO ELIMINATORIAS MUNDIAL 2026 Stream Depor.

¿Quiénes deben seguir y quienes no en la selección peruana en las próximas clasificatorias? Depor.

U DE CHILE es el rival de ALIANZA LIMA en COPA SUDAMERICA: ¿Qué dice la resolución? Depor.

Opinión tras el URUGUAY 3-0 PERÚ ¿Deberán pasar 36 años para ir al mundial otra vez? Shorts.

PERÚ VS URUGUAY EN VIVO ELIMINATORIAS Mundial 2026.

Quiero hacerme un nombre Agustín Graneros, figura de Alianza Atlético y su futuro en Liga 1 Depor.

Sueño jugar en Brasil: Aixa Vigil habla tras dejar Alianza Lima y sus metas con Perú Depor.

CARLOS ZAMBRANO habla tras el UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

ENTRE LÁGRIMAS: EMOTIVA REACCIÓN de hinchas y prensa boliviana tras clasificar a REPECHAJE  Depor

GUSTAVO ALFARO TRAS EL PERÚ 0-1 PARAGUAY: "YO QUERÍA GANAR EL PERÚ" Depor

"NUNCA CONFÍAMOS EN IBÁÑEZ": REACCIONES de HINCHAS tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor

CONFERENCIA de PRENSA de ÓSCAR IBÁÑEZ tras PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor

MARCOS LÓPEZ tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor

ERICK NORIEGA tras el PERÚ 0-1 PARAGUAY Depor

¿QUIÉNES DEBEN SEGUIR en la SELECCIÓN PERUANA tras la ELIMINACIÓN y PAPELÓN MUNDIALISTA? Depor

VENEZUELA VS COLOMBIA EN VIVO ELIMINATORIAS MUNDIAL 2026 Stream Depor

¿Quiénes deben seguir y quienes no en la selección peruana en las próximas clasificatorias? Depor

U DE CHILE es el rival de ALIANZA LIMA en COPA SUDAMERICA: ¿Qué dice la resolución? Depor

Opinión tras el URUGUAY 3-0 PERÚ ¿Deberán pasar 36 años para ir al mundial otra vez? Shorts

PERÚ VS URUGUAY EN VIVO ELIMINATORIAS Mundial 2026

Quiero hacerme un nombre Agustín Graneros, figura de Alianza Atlético y su futuro en Liga 1 Depor

Sueño jugar en Brasil: Aixa Vigil habla tras dejar Alianza Lima y sus metas con Perú Depor

CARLOS ZAMBRANO habla tras el UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Día del Programador Informático

Día del Programador Informático

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

