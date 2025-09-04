GRABADO el 04-09-2025

U DE CHILE es el rival de ALIANZA LIMA en COPA SUDAMERICA: ¿Qué dice la resolución? Depor

U DE CHILE es el rival de ALIANZA LIMA en COPA SUDAMERICA: ¿Qué dice la resolución? Depor

alianzalima udechile independiente

¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!

https://depor.com/

¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!

Facebook: https://bit.ly/494GskH
Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2
TikTok: https://bit.ly/3esOl7t

¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!

Desde Diario Depor

¿Quiénes deben seguir y quienes no en la selección peruana en las próximas clasificatorias? Depor.

U DE CHILE es el rival de ALIANZA LIMA en COPA SUDAMERICA: ¿Qué dice la resolución? Depor.

Opinión tras el URUGUAY 3-0 PERÚ ¿Deberán pasar 36 años para ir al mundial otra vez? Shorts.

PERÚ VS URUGUAY EN VIVO ELIMINATORIAS Mundial 2026.

Quiero hacerme un nombre Agustín Graneros, figura de Alianza Atlético y su futuro en Liga 1 Depor.

Sueño jugar en Brasil: Aixa Vigil habla tras dejar Alianza Lima y sus metas con Perú Depor.

CARLOS ZAMBRANO habla tras el UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor.

GUSTAVO ZAPATA habla tras el UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor.

JORGE FOSSATI habla tras el UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor.

JAIRO CONCHA habla tras el UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor.

"OTRA VEZ EL ARBITRAJE EN CONTRA": REACCIONES tras UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor.

¿FOSSATI DEBE PONER A VELEZ Y SANTAMARÍA EN EL CLÁSICO? Depor.

LA U SE LAVA LA CARA CON EMPATE EN BRASIL Depor.

UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS EN VIVO COPA LIBERTADORES OCTAVOS DE FINAL Stream Depor.

REACCIONES Independiente-U. de Chile: BORIC, INFANTINO y CONMEBOL responden tras la tragedia Depor.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Depor

video

¿Quiénes deben seguir y quienes no en la selección peruana en las próximas clasificatorias? Depor

video

U DE CHILE es el rival de ALIANZA LIMA en COPA SUDAMERICA: ¿Qué dice la resolución? Depor

video

Opinión tras el URUGUAY 3-0 PERÚ ¿Deberán pasar 36 años para ir al mundial otra vez? Shorts

video

PERÚ VS URUGUAY EN VIVO ELIMINATORIAS Mundial 2026

video

Quiero hacerme un nombre Agustín Graneros, figura de Alianza Atlético y su futuro en Liga 1 Depor

video

Sueño jugar en Brasil: Aixa Vigil habla tras dejar Alianza Lima y sus metas con Perú Depor

video

CARLOS ZAMBRANO habla tras el UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor

video

GUSTAVO ZAPATA habla tras el UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor

video

JORGE FOSSATI habla tras el UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor

video

JAIRO CONCHA habla tras el UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor

video

"OTRA VEZ EL ARBITRAJE EN CONTRA": REACCIONES tras UNIVERSITARIO 0-0 ALIANZA LIMA Depor

video

¿FOSSATI DEBE PONER A VELEZ Y SANTAMARÍA EN EL CLÁSICO? Depor

video

LA U SE LAVA LA CARA CON EMPATE EN BRASIL Depor

video

UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS EN VIVO COPA LIBERTADORES OCTAVOS DE FINAL Stream Depor

video

REACCIONES Independiente-U. de Chile: BORIC, INFANTINO y CONMEBOL responden tras la tragedia Depor

Todos los videos desde Diario Depor en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 05 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo