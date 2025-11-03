GRABADO el 03-11-2025

Delincuentes disfrazados de policías secuestran a trabajadores de minera en Pasco

El último domingo 2 de noviembre los ciudadanos de Tingo María en la región Pasco se mostraron alarmados después de que delincuentes disfrazados de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) secuestraron a trabajadores de la minera Mulaparpo.



De acuerdo a la información recogida por un equipo de 24 Horas, los criminales una vez de haber inmovilizado a los más de 30 integrantes de la empresa se apoderaron de todo lo que encontraron a un paso. Los hampones no serían de la ciudad, sino de Pataz.



APROVECHARON LA POCO PRESENCIA POLICIAL



Al parecer el golpe de dado por los delincuentes, no habría sido improvisado, sino estudiado, ya que, aprovecharon la poca presencia de agentes de la PNP, para cometer su atraco, sin que fueron vistos por algún poblador.



Tras este hecho, el jefe de la División Policial de Pasco, Eloy Lara, reveló que se registró un enfrentamiento entre los delincuentes y efectivos, por lo que, en un miembro de la PNP resultó herido, siendo trasladado de inmediato a un centro de salud.





Ingresa a http://ptv.pe/457617 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 03/11/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 3 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Denuncian asesinatos de perros con balines en condominio de Chorrillos shorts.

Juan Manuel Vargas y 'El Puma' Carranza postularían al Congreso por Somos Perú shorts.

Comisión de Ética evaluará hoy denuncia contra Lucinda Vásquez por uso indebido de personal.

Renuncia trabajador involucrado en uso de cámara del Congreso durante mitin de Keiko Fujimori.

Mininter creará división de investigación de extorsiones: será liderado por Víctor Revoredo.

Trabajador de grifo es asesinado tras defender a sus compañeros de motociclistas.

José Jerí asume mando de FF.AA. y PNP.

Amazonas: Trasladan toda una casa a otra zona por herencia.

Áncash: Queman 2 patrullas policiales tras operativos.

Vladimir Cerrón anunció desde la clandestinidad su precandidatura a la presidencia.

Delincuentes disfrazados de policías secuestran a trabajadores de minera en Pasco.

Presunto robacasas hiere a policías en Santa Anita durante una persecución.

Paro de transportistas en Callao: así se desarrolla la protesta ante ola de extorsiones y sicariato.

Se registra un violento robo a un grifo de SMP en horas de la madrugada.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.