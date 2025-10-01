Eva Ayllón sorprende a Rebeca Escribens por su aniversario América Espectáculos (HOY)
Eva Ayllón sorprende a Rebeca Escribens por su aniversario (HOY)
¡LA MAESTRA!
Eva Ayllón llegó al set para sorprender a nuestra Rebeca Escribens por su aniversario en el programa. Tras ello, la conductora agradeció el gesto y prometió quedarse con nosotros 20 años más.
AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, Valeria Piazza, Jazmín Pinedo, Noticias espectáculos Perú
Capítulos:
00:00 Eva Ayllón sorprende a Rebeca por su aniversario
02:40 Rebe prometió quedarse con nosotros 20 años más
Acerca de América Espectáculos:
Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.
Conducido por Rebeca Escribens
Acerca de América Televisión:
América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
