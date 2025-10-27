GRABADO el 27-10-2025

El Congreso aprobó el reglamento para el nuevo sistema bicameral, que comenzará en 2026. Las Cámaras tendrán funciones específicas, como control político y designación de cargos. También se limitan las bancadas y las sesiones virtuales, lo que ha generado divisiones entre los legisladores.

Desde América Noticias

