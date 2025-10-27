GRABADO el 27-10-2025

Congreso exige sanción por falta ética de parlamentaria Edición Mediodía Noticias Perú

Diversos congresistas se han pronunciado enérgicamente sobre la actuación de la parlamentaria Lucinda Vázquez, calificándola como un acto que debe ser investigado por la Comisión de Ética. El presidente de la mesa directiva y otros legisladores piden una pronta intervención y medidas ejemplares.



Edición Mediodía, Noticias Perú



Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

