Universitario vs Palmeiras: peruanos y brasileños se volverán a medir hoy, jueves 21 de agosto, en el duelo de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Este nuevo enfrentamiento está programado para las 19:30 horas de Perú y tendrá como escenario el Allianz Parque, situado en la ciudad de Sao Paulo.
En el primer choque entre Universitario y Palmeiras terminó con un resultado abultado a favor del cuadro brasileño. Los dirigidos por Abel Ferreira aprovecharon los errores de los cremas y sacaron una ventaja de tres goles en apenas 30 minutos. Gustavo Gómez de penal, José Manuel López y Vitor Roque marcaron en el primer tiempo.
Como si fuera poco, la cancha del Monumental se inclinó aún más a favor del verdao en el complemento. El defensor Williams Riveros fue expulsado y dejó con 10 hombres a la U. La superioridad numérica fue utilizada por el elenco visitante, anotando un tanto más gracias al Flaco López, quien completó su doblete y sentenció el 4-0 en Lima.
