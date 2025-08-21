GRABADO el 21-08-2025

Conmoción en Sudamérica: violencia en el Independiente vs U. de Chile paraliza el fútbol Depor

Lo que debía ser un partido histórico de la CopaSudamericana 2025 entre Independiente de Avellaneda y la UniversidaddeChile terminó en una noche de caos, violencia y conmoción en Avellaneda. El duelo de vuelta por los octavos de final, disputado el miércoles 20 de agosto, se suspendió tras los incidentes en las tribunas que dejaron decenas de heridos, cientos de detenidos y denuncias de brutalidad extrema.



noticiashoy breakingnews deportes Argentina Independiente UniversidaddeChile Avellaneda Conmebol CopaSudamericana GabrielBoric



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



Facebook: https://bit.ly/494GskH

Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!



violencia en independiente vs universidad de chile

incidentes avellaneda copa sudamericana 2025

partido suspendido independiente u de chile

conmebol sanciones violencia sudamericana

gabriel boric condena violencia en argentina

heridos en independiente vs la u

detenidos en avellaneda partido copa

noche de terror en el futbol sudamericano

suspension partido independiente chile

independiente vs universidad de chile noticias

violencia en el futbol sudamericano hoy

incidentes graves copa sudamericana argentina

reacciones oficiales partido independiente la u

avellaneda disturbios copa sudamericana

independiente vs universidad chile caos tribunas

gobierno chileno reacciona violencia argentina

cronologia hechos partido independiente u de chile

futbol sudamericano violencia 2025

conmebol abre proceso disciplinario independiente la u

escándalo en copa sudamericana independiente chile

Desde Diario Depor

¿FOSSATI DEBE PONER A VELEZ Y SANTAMARÍA EN EL CLÁSICO? Depor.

LA U SE LAVA LA CARA CON EMPATE EN BRASIL Depor.

UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS EN VIVO COPA LIBERTADORES OCTAVOS DE FINAL Stream Depor.

REACCIONES Independiente-U. de Chile: BORIC, INFANTINO y CONMEBOL responden tras la tragedia Depor.

Conmoción en Sudamérica: violencia en el Independiente vs U. de Chile paraliza el fútbol Depor.

ALIANZA LIMA VS U. CATOLICA EN VIVO COPA SUDAMERICANA OCTAVOS DE FINAL Stream Depor.

FOSSATI EXPLICA LA DERROTA del UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS Depor.

FOSSATI EXPLICA PORQUE SALIÓ UREÑA en el UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS Depor.

"YA FUE, PENSEMOS EN EL TRI" : REACCIONES de HINCHAS tras UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS Depor.

EL ANTIPODIO tras el UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS por OCTAVOS de la COPA LIBERTADORES Depor.

UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS EN VIVO COPA LIBERTADORES OCTAVOS DE FINAL Stream Depor.

ALAN CANTERO habla tras el ALIANZA LIMA 2-0 UNIVERSIDAD CATÓLICA Depor.

BILLY VISCARRA habla tras el ALIANZA LIMA 2-0 UNIVERSIDAD CATÓLICA Depor.

¿QUIÉN FUE EL MVP: CANTERO O VISCARRA?" REACCIONES tras ALIANZA LIMA 2-0 U CATÓLICA Depor.

ESTÁ ES LA REVANCHA DE BILLY VISCARRA EN ALIANZA LIMA Depor.

Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Depor

Todos los videos desde Diario Depor en Youtube.