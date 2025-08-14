UNIVERSITARIO VS. PALMEIRAS EN VIVO COPA LIBERTADORES OCTAVOS DE FINAL Stream Depor
Por las que en el papel Palmeiras es favorito para pasar a los cuartos de final de la CopaLibertadores, en UniversitariodeDeportes no se la pondrán nada fácil. En tienda crema saben que esta llave es una de las más importantes en los últimos y quieren que volver a instancia después de 15 años no sea algo pasajero.
Por eso, con su plantel completo y ningún lesionado, JorgeFossati convocó a sus mejores hombres para pararse en el Estadio Monumental, hoy desde las 7:30 p.m. por el encuentro de ida. Manteniendo su típico 3-5-2, el Nono buscará reducir las virtudes del Verdao y, a partir de ahí, animarse a generar peligro en campo contrario. Será una tarea complicada, pero no imposible. En la siguiente repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos. ¡Se viene un partidazo!
universitariodedeportes palmeiras Libertadores2025 EnVivo OctavosDeFinal
