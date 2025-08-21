GRABADO el 21-08-2025

REACCIONES Independiente-U. de Chile: BORIC, INFANTINO y CONMEBOL responden tras la tragedia

El partido entre Independiente de Avellaneda y UniversidaddeChile, por los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana, terminó en un escándalo sin precedentes: violencia en las tribunas, represión policial, linchamientos, heridos y más de 300 detenidos.



El presidente de Chile, GabrielBoric, condenó lo sucedido y pidió justicia, mientras CONMEBOL anunció un proceso disciplinario. La FIFA, a través de GianniInfantino, también repudió los hechos y exigió sanciones ejemplares.



Independiente y Universidad de Chile se culpan mutuamente por la violencia, mientras el debate sobre la seguridad en el fútbol sudamericano vuelve a estar en el centro de la discusión internacional.



