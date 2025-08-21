GRABADO el 21-08-2025

REACCIONES Independiente-U. de Chile: BORIC, INFANTINO y CONMEBOL responden tras la tragedia Depor

El partido entre Independiente de Avellaneda y UniversidaddeChile, por los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana, terminó en un escándalo sin precedentes: violencia en las tribunas, represión policial, linchamientos, heridos y más de 300 detenidos.

El presidente de Chile, GabrielBoric, condenó lo sucedido y pidió justicia, mientras CONMEBOL anunció un proceso disciplinario. La FIFA, a través de GianniInfantino, también repudió los hechos y exigió sanciones ejemplares.

Independiente y Universidad de Chile se culpan mutuamente por la violencia, mientras el debate sobre la seguridad en el fútbol sudamericano vuelve a estar en el centro de la discusión internacional.

¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!

https://depor.com/

¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!

Facebook: https://bit.ly/494GskH
Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2
TikTok: https://bit.ly/3esOl7t

¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!

Desde Diario Depor

¿FOSSATI DEBE PONER A VELEZ Y SANTAMARÍA EN EL CLÁSICO? Depor.

LA U SE LAVA LA CARA CON EMPATE EN BRASIL Depor.

UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS EN VIVO COPA LIBERTADORES OCTAVOS DE FINAL Stream Depor.

REACCIONES Independiente-U. de Chile: BORIC, INFANTINO y CONMEBOL responden tras la tragedia Depor.

Conmoción en Sudamérica: violencia en el Independiente vs U. de Chile paraliza el fútbol Depor.

ALIANZA LIMA VS U. CATOLICA EN VIVO COPA SUDAMERICANA OCTAVOS DE FINAL Stream Depor.

FOSSATI EXPLICA LA DERROTA del UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS Depor.

FOSSATI EXPLICA PORQUE SALIÓ UREÑA en el UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS Depor.

"YA FUE, PENSEMOS EN EL TRI" : REACCIONES de HINCHAS tras UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS Depor.

EL ANTIPODIO tras el UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS por OCTAVOS de la COPA LIBERTADORES Depor.

UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS EN VIVO COPA LIBERTADORES OCTAVOS DE FINAL Stream Depor.

ALAN CANTERO habla tras el ALIANZA LIMA 2-0 UNIVERSIDAD CATÓLICA Depor.

BILLY VISCARRA habla tras el ALIANZA LIMA 2-0 UNIVERSIDAD CATÓLICA Depor.

¿QUIÉN FUE EL MVP: CANTERO O VISCARRA?" REACCIONES tras ALIANZA LIMA 2-0 U CATÓLICA Depor.

ESTÁ ES LA REVANCHA DE BILLY VISCARRA EN ALIANZA LIMA Depor.

Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Depor

video

¿FOSSATI DEBE PONER A VELEZ Y SANTAMARÍA EN EL CLÁSICO? Depor

video

LA U SE LAVA LA CARA CON EMPATE EN BRASIL Depor

video

UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS EN VIVO COPA LIBERTADORES OCTAVOS DE FINAL Stream Depor

video

REACCIONES Independiente-U. de Chile: BORIC, INFANTINO y CONMEBOL responden tras la tragedia Depor

video

Conmoción en Sudamérica: violencia en el Independiente vs U. de Chile paraliza el fútbol Depor

video

ALIANZA LIMA VS U. CATOLICA EN VIVO COPA SUDAMERICANA OCTAVOS DE FINAL Stream Depor

video

FOSSATI EXPLICA LA DERROTA del UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS Depor

video

FOSSATI EXPLICA PORQUE SALIÓ UREÑA en el UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS Depor

video

"YA FUE, PENSEMOS EN EL TRI" : REACCIONES de HINCHAS tras UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS Depor

video

EL ANTIPODIO tras el UNIVERSITARIO 0-4 PALMEIRAS por OCTAVOS de la COPA LIBERTADORES Depor

video

UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS EN VIVO COPA LIBERTADORES OCTAVOS DE FINAL Stream Depor

video

ALAN CANTERO habla tras el ALIANZA LIMA 2-0 UNIVERSIDAD CATÓLICA Depor

video

BILLY VISCARRA habla tras el ALIANZA LIMA 2-0 UNIVERSIDAD CATÓLICA Depor

video

¿QUIÉN FUE EL MVP: CANTERO O VISCARRA?" REACCIONES tras ALIANZA LIMA 2-0 U CATÓLICA Depor

video

ESTÁ ES LA REVANCHA DE BILLY VISCARRA EN ALIANZA LIMA Depor

Todos los videos desde Diario Depor en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de San Bartolomé en la ciudad de Huacho

Festividad de San Bartolomé en la ciudad de Huacho

Fallecimiento de Santa Rosa de Lima

Fallecimiento de Santa Rosa de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Festividad de Santa María Magdalena en Ayacucho

Festividad de Santa María Magdalena en Ayacucho

Festividad de San Bartolomé en el distrito de Tinta (Cusco)

Festividad de San Bartolomé en el distrito de Tinta (Cusco)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 24 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo