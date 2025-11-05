GRABADO el 05-11-2025

Perú aún evalúa dar salvoconducto a Betssy Chávez Edición Mediodía Noticias Perú

La Cancillería peruana analiza si otorgará el salvoconducto solicitado por el gobierno mexicano para que Betssy Chávez, exjefa del gabinete ministerial, pueda salir del país tras su ingreso a la residencia de la embajada de México. El canciller Hugo de Zela afirma que no se trata de una persecución política, mientras las tensiones diplomáticas entre ambos países persisten.



