GRABADO el 05-11-2025

Delincuentes acaban con la vida de profesor frente a su casa Domingo al Día Perú

Delincuentes acaban con la vida de profesor frente a su casa Domingo al Día Perú



Joel Carlos Pachas, profesor y padre de familia, perdió la vida a pocos metros de su vivienda en Huaral tras recibir varios disparos. El hecho ocurrió en plena vía pública. Familiares, colegas y vecinos exigen justicia, mientras la policía investiga el caso.



DomingoAlDía MelissaPeschiera, Noticias Perú

Acerca de Domingo al Día:

La fuerza informativa de América Televisión sigue creciendo y las mañanas de los domingos serán diferentes. Domingo al Día llega totalmente renovado con un estilo ágil y fresco. El programa presentará de manera veraz y objetiva informes exclusivos, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y los sucesos más importantes del ámbito político, nacional e internacional.



Conducido por Melissa Peschiera



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



Desde América Noticias

