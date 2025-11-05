Joven pierde la vida dentro de una barbería Domingo al Día Perú
Joven pierde la vida dentro de una barbería Domingo al Día Perú
Un joven de 22 años perdió la vida mientras se cortaba el cabello en una barbería de Ancón. Las cámaras de seguridad registraron la llegada del delincuente armado y el momento del ataque.
DomingoAlDía MelissaPeschiera, Noticias Perú
Escríbenos con tus denuncias a domingoaldiaamericatv.pe
Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.
Mira en VIVO todos los noticieros y Dominicales de América https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo Domingo al Día https://bit.ly/dadatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA LAS NOTAS DE DOMINGO AL DÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytdd25
Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias
Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv
Acerca de Domingo al Día:
La fuerza informativa de América Televisión sigue creciendo y las mañanas de los domingos serán diferentes. Domingo al Día llega totalmente renovado con un estilo ágil y fresco. El programa presentará de manera veraz y objetiva informes exclusivos, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y los sucesos más importantes del ámbito político, nacional e internacional.
Conducido por Melissa Peschiera
Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
EDICIÓN MEDIODÍA Cancillería evalúa si otorgar salvoconducto a Betssy Chávez shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Pamela López y Paul Michael lanzarán su primera canción shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Ale Baigorria sobre situación de Christian Domínguez y su hija shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Un vistazo al nuevo camerino shorts.
Mr. Nawat rompió en llanto tras lo ocurrido con Miss México América Espectáculos (HOY).
Alejandra Baigorria respalda a Melanie Martínez América Espectáculos (HOY).
Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron América Espectáculos (HOY).
AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.
Joven pierde la vida dentro de una barbería Domingo al Día Perú.
Sánguches peruanos: contundentes y sabrosos Domingo al Día Perú.
De influencer a integrante del Tren de Aragua Domingo al Día Perú.
Cuando la fe y la ciencia salvan vidas Domingo al Día Perú.
Delincuentes acaban con la vida de profesor frente a su casa Domingo al Día Perú.
El homicidio del Ángel de los animales Domingo al Día Perú.
Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.
América Noticias
Todos los videos desde América Noticias en Youtube.