GRABADO el 05-11-2025

En los pasillos de la maternidad de Lima, cada día ocurren milagros. Aquí, donde nacen decenas de bebés al día, la ciencia y la fe se unen para darles una segunda oportunidad a quienes apenas empiezan a respirar. Modernos equipos, manos expertas y corazones solidarios permiten que la vida venza a la fragilidad.

Acerca de Domingo al Día:
La fuerza informativa de América Televisión sigue creciendo y las mañanas de los domingos serán diferentes. Domingo al Día llega totalmente renovado con un estilo ágil y fresco. El programa presentará de manera veraz y objetiva informes exclusivos, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y los sucesos más importantes del ámbito político, nacional e internacional.

Conducido por Melissa Peschiera

Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión en Perú.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

