Cuando la fe y la ciencia salvan vidas Domingo al Día Perú
Cuando la fe y la ciencia salvan vidas Domingo al Día Perú
En los pasillos de la maternidad de Lima, cada día ocurren milagros. Aquí, donde nacen decenas de bebés al día, la ciencia y la fe se unen para darles una segunda oportunidad a quienes apenas empiezan a respirar. Modernos equipos, manos expertas y corazones solidarios permiten que la vida venza a la fragilidad.
DomingoAlDía MelissaPeschiera, Noticias Perú
Escríbenos con tus denuncias a domingoaldiaamericatv.pe
Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.
Mira en VIVO todos los noticieros y Dominicales de América https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo Domingo al Día https://bit.ly/dadatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA LAS NOTAS DE DOMINGO AL DÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytdd25
Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias
Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv
Acerca de Domingo al Día:
La fuerza informativa de América Televisión sigue creciendo y las mañanas de los domingos serán diferentes. Domingo al Día llega totalmente renovado con un estilo ágil y fresco. El programa presentará de manera veraz y objetiva informes exclusivos, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y los sucesos más importantes del ámbito político, nacional e internacional.
Conducido por Melissa Peschiera
Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.
Joven pierde la vida dentro de una barbería Domingo al Día Perú.
Sánguches peruanos: contundentes y sabrosos Domingo al Día Perú.
De influencer a integrante del Tren de Aragua Domingo al Día Perú.
Cuando la fe y la ciencia salvan vidas Domingo al Día Perú.
Delincuentes acaban con la vida de profesor frente a su casa Domingo al Día Perú.
El homicidio del Ángel de los animales Domingo al Día Perú.
Tres amigos ultimados por delincuentes Domingo al Día Perú.
Corte Suprema permite seguir juicio a Betssy Chávez Edición Mediodía Noticias Perú.
RENIEC niega filtración de datos en padrón electoral 2026 Edición Mediodía Noticias Perú.
Perú aún evalúa dar salvoconducto a Betssy Chávez Edición Mediodía Noticias Perú.
EDICIÓN MEDIODÍA Presidente Jerí se reunió con los transportistas shorts.
EN VIVO PARO DE TRANSPORTISTAS HOY 04 DE NOVIEMBRE América Noticias.
Miss México discutió con Mr. Nawat y fue retirada del evento América Espectáculos (HOY).
Josimar anunció ruptura con María Fe Saldaña América Espectáculos (HOY).
Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.
América Noticias
Todos los videos desde América Noticias en Youtube.