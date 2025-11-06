GRABADO el 06-11-2025

Mr. Nawat rompió en llanto tras lo ocurrido con Miss México América Espectáculos (HOY)

Mr. Nawat rompió en llanto tras lo ocurrido con Miss México (HOY)

¡PIDIÓ PERDÓN!
En medio de la polémica por su reacción frente a Miss México, Mr. Nawat pidió perdón públicamente entre lágrimas. Además, quedaron suspendidas sus funciones en el Miss Universe.

Capítulos:
00:00 Mr. Nawat rompió en llanto tras lo ocurrido con Miss México
02:00 Quedaron suspendidas sus funciones en el Miss Universe

Desde América Noticias

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

