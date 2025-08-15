GRABADO el 15-08-2025

CORSO DE LA AMISTAD 2025: Arequipa celebra con danzas su 485 aniversario EnVivoLR

Arequipa celebra sus 485 años de fundación española con danzas, música y carros alegóricos con tradicional Corso de la Amistad.



Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

