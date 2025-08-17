Trump revela compromiso de Xi: CHINA NO ACTUARÁ CONTRA TAIWÁN bajo mi presidencia LR
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo chino, Xi Jinping, le prometió que China no invadiría Taiwán mientras él permanezca en el cargo. Las declaraciones se dieron en una entrevista con Fox News, en medio de tensiones globales y conversaciones pendientes con Vladimir Putin por la guerra en Ucrania.
