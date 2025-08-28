Allanamiento a Nicanor Boluarte y ministro Santiváñez Pico a Pico con Mabel Cáceres
Hoy en Pico a pico:
- Allanamiento a Nicanor Boluarte y ministro Santiváñez
- Vizcarra de nuevo en Barbadillo con Castillo y Humala
- Dina Boluarte anuncia retiro del Perú de la CIDH
- Conexión regional: vientos en el Norte, represión policial en Ancash
¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!
Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/
Nuestra web: www.elbuho.pe
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe
Instagram: elbuho.pe
Twitter/X: elbuhope
TikTok: elbuho.pe
noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu
Desde El Búho pe
Caso Saweto: un hito en la defensa de la Amazonía AGENDA REGIONAL.
Allanamiento a Nicanor Boluarte y ministro Santiváñez Pico a Pico con Mabel Cáceres.
BOTARON ESPUMA Dina Boluarte movilizó a todo el Gobierno en defensa de su hermano y Santivañez.
La Libertad: Héctor Acuña tilda de error la posible renuncia de su hermano César al Gore.
PASÓ EN EL PERÚ: Allanan Dirección Regional de Energía y Minas por caso Boluarte.
CARHUANCHO DESTAPA FATAL CONTRADICCIÓN Rospigliosi confrontado por ciudadanos y queda en ridículo.
Cusco: Mineros artesanales de Chumbivilcas dicen que su actividad es limpia.
CHINA DE RISA TC NINGUNEA a Domingo Pérez para darle OXÍGENO a KEIKO: caso Cócteles puede anularse.
Junín: Trece familias resisten desalojo en la antigua Morococha pese a avance minero de Chinalco.
¡CAUSARON DESTROZOS! Fuertes vientos azotan Piura y desatan preocupación por graves daños.
PASÓ EN EL PERÚ: Trece familias resisten desalojo en la antigua Morococha pese a avance minero.
LANZARON BOMBAS LACRIMÓGENAS Comuneros que protestaban contra minera denuncian represión policial.
¡SE VIENE EL REAL GOLPE! Santivañez anuncia reforma total del PJ y la salida de Perú de la CIDH.
"¡SOMOS LAS VÍCTIMAS!" Congreso empuja con fuerza ley de amnistía desafiando a quienes se opongan.
Rospigliosi pide la destitución de juez Carhuancho por no acatar su norma Pico a Pico.
Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.
El Búho pe
Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.