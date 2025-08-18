'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y su receta para preparar un queque de manzana mojadito
La receta recomienda usar yogurt griego para lograr una textura ligera y esponjosa.
ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matina
Desde ATV Noticias
Convenio entre Perú y Japón deja más de 53 millones las zonas más vulnerables de nuestro país.
'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y su receta para preparar un queque de manzana mojadito.
'Secretos de cocina': Programa del lunes 18 de agosto del 2025.
Peruana desaparecida en Estados Unidos: ¿Qué trámites de deben hacer para repatriar su cuerpo?.
Andrea Llosa EN VIVO: La conductora sorprenderá a una familia llevándoles el programa a su hogar.
Principal sospechoso de la muerte de peruana desaparecida en Estados Unidos está no habido.
Rafael López Aliaga lidera las encuestas de cara a las elecciones presidenciales 2026.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 18 de agosto de 2025.
Cusco: Niño casi muere tras quedar atrapado en una escalera eléctrica.
Bus choca contra estación del Metro de Lima en San Juan de Lurigancho y deja varios heridos.
Peruana desaparecida en EE.UU. es hallada muerta y principal sospechoso es el padre de sus hijos.
Emprendedor es asesinado de un certero balazo en el corazón.
Policía captura a 'chiki': El peligroso brazo derecho del 'monstruo' cae en búnker.
¡FUERTE! Video capta el preciso momento en que extorsionadores vuelan un bus de transporte público.
Callao: Niñas y mujeres son baleadas mientras comían tranquilamente en un chifa.
Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.
ATV Noticias
Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.